Insu Leggo.it ledidi oggi,: ecco i tutti i numeri vincenti e le quote. Ladel Superenalotto:. Nessun 6 né 5+, il montepremi per la prossima estrazioni sale a 44 milioni e 700 mila euro.BARI 7 87 40 58 79CAGLIARI 57 47 34 44 23FIRENZE 60 90 34 71 12GENOVA 30 18 85 24 10MILANO 46 11 52 31 42NAPOLI 22 60 17 64 71PALERMO 57 74 15 51 72ROMA 60 37 16 85 35TORINO 58 64 43 29 90VENEZIA 57 59 68 65 77NAZIONALE 85 48 89 4 6821 37 46 56 65 77Numero Jolly 76,Superstar 807 11 18 22 30 34 37 40 46 4752 57 58 59 60 64 74 85 87 90Numero Oro 7Doppio Oro 7 87Punti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 3 totalizzano Euro: 52.312,83Punti 4: 417 totalizzano Euro: 387,17Punti 3: 15.624 totalizzano Euro: 30,90Punti 2: 250.717 totalizzano Euro: 5,96Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 2 totalizzano Euro: 38.717,00Punti 3SS: 54 totalizzano Euro: 3.090,00Punti 2SS: 991 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 7.174 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 17.543 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 11.592 totalizzano Euro: 289.800,00