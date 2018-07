Estrazioni di Lotto e Superenalotto di oggi, giovedÃ¬ 26 luglio 2018: tutti i numeri vincenti. Superenalotto nessun 6 nÃ¨ 5+1

Giovedì 26 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:41 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Su Leggo.it tutti i numeri vincenti delledidi oggi,La combinazione vincente del Superenalotto del concorso numero 89 è: 21-34-53-72-80-84 Jolly:73 Superstar: 76 . Ildel Superenalotto per chi indovinerà il 6 è cresciuto ulteriormente, fino ad arrivare alla notevole cifra di 17.084.709,76 €.LEGGI ANCHE >Per vedere i numeri diaggiorna la nostra pagina a partire dalle ore 20.00.BARI 69 65 58 81 72CAGLIARI 51 90 30 65 36FIRENZE 40 33 79 41 62GENOVA 50 69 61 20 16MILANO 67 71 56 78 61NAPOLI 27 65 53 29 19PALERMO 65 67 36 10 59ROMA 87 16 18 4 59TORINO 27 69 88 46 47VENEZIA 88 48 19 26 68NAZIONALE 88 48 19 26 68Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.89 di oggi:Punti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 6 totalizzano Euro: 25.155,96Punti 4: 462 totalizzano Euro: 343,23Punti 3: 15.592 totalizzano Euro: 29,99Punti 2: 240.337 totalizzano Euro: 5,98Punti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNO Punti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: 2 totalizzano Euro: 34.323,00Punti 3SS: 64 totalizzano Euro: 2.999,00Punti 2SS: 903 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 6.641 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 16.228 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 11.141 totalizzano Euro: 278.525,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 19.600.000,00