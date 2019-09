Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 19 settembre 2019: centrato un 5+ da 570mila euro

Lotto , Superenalotto e 10eLotto di oggi, giovedì 19 settembre 2019: i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 38 50 53 56 65 76. Numero Jolly 86, Superstar 12. Nessun 6, centrato un 5+ da 570mila euro. Nell'ultima estrazione centrato un "6" da 66 milioni e 369 mila euro. Il Jackpot per la prossima estrazione è di 6,6 milioni di euro.



Leggi anche > Million Day, diretta estrazione di giovedì 19 settembre 2019: numeri vincenti



Leggi anche > Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 17 settembre 2019







LOTTO, LE RUOTE

BARI 54 34 79 2 25

CAGLIARI 86 62 38 57 90

FIRENZE 20 77 89 59 33

GENOVA 65 82 63 60 42

MILANO 15 81 87 44 77

NAPOLI 89 51 67 30 32

PALERMO 16 6 62 23 18

ROMA 67 81 30 29 4

TORINO 80 52 72 71 57

VENEZIA 76 28 63 65 7

NAZIONALE 5 43 29 34 45 In diretta su Leggo.it le estrazioni didi oggi,: ie le quote. Ladel. Nessun 6,. Nell'ultima estrazione centrato un "6" da 66 milioni e 369 mila euro. Ilper la prossima estrazione è di 6,6 milioni di euro.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

38 50 53 56 65 76

Numero Jolly 86

Superstar 12

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

6 15 16 20 28 34 51 52 54 62 65 67 76 77 79 80 81 82 86 89

Numero Oro 54

Doppio Oro 54 34



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: 1 totalizzano Euro: 573.413,72

Punti 5: NESSUNO

Punti 4: 415 totalizzano Euro: 611,25

Punti 3: 17.102 totalizzano Euro: 37,01

Punti 2: 273.233 totalizzano Euro: 6,68



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 61.125,00

Punti 3SS: 95 totalizzano Euro: 3.701,00

Punti 2SS: 1.341 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 10.234 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 27.425 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 13.699 totalizzano Euro: 342.475,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 6.600.000,00

Giovedì 19 Settembre 2019, 15:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA