Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 24 aprile 2021: numeri vincenti e quote

Su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, sabato 24 aprile 2021. I numeri vincenti e le quote di questo concorso. La sestina vincente del Superenalotto di oggi: 10 20 21 29 34 44 JOLLY 58, SUERSTAR 33. Nessun '6' né '5+'. Il jackpot stimato a disposizione per il prossimo concorso è di 143.700.000 euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince con determinato estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito di Leggo è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del lotto del 2020 e del 2021. Vediamo nello specifico.

LOTTO, LE RUOTE

BARI 35 10 18 76 54

CAGLIARI 65 71 26 5 31

FIRENZE 80 90 7 20 61

GENOVA 82 80 57 61 54

MILANO 50 67 16 28 9

NAPOLI 47 77 36 68 66

PALERMO 10 71 73 83 43

ROMA 60 78 49 58 82

TORINO 71 81 46 44 23

VENEZIA 60 9 90 56 86

NAZIONALE 36 64 35 57 17

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera parte da 136 milioni e 100 mila euro. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del Superenalotto del 2020 e del 2021.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE DI OGGI SABATO 24 APRILE 2021

10 20 21 29 34 44

JOLLY 58

SUERSTAR 33

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI

7 9 10 16 18 26 35 47 50 57

60 65 67 71 77 78 80 81 82 90

NUMERO ORO: 35

DOPPIO ORO: 35 e 10

LE QUOTE

Ultimo aggiornamento: Sabato 24 Aprile 2021, 20:57

© RIPRODUZIONE RISERVATA