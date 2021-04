Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 6 aprile 2021: numeri vincenti e quote

In diretta su Leggo.it le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 6 aprile 2021. Questi i numeri vincenti, a seguire pubblicheremo le quote. Ricordiamo che per la sestina vincente del Superenalotto, il jackpot è arrivato alla cifra di 132 milioni e 600 mila euro.

Le estrazioni del Lotto sono un gioco Lottomatica, e prevedono che sulle dieci ruote dei capoluoghi e su quella nazionale vengano estratti 5 numeri. Si vince con determinato estratto, ambo, terno, quaterna e cinquina. Sul sito di Leggo è presente inoltre l'archvio delle estrazioni del lotto del 2020 e del 2021. Vediamo nello specifico.

Estrazioni del Lotto di oggi martedì 6 aprile

Estrazioni del Superenaltotto di stasera

Quote della sestina vincente del Superenalotto

ESTRAZIONI DEL LOTTO OGGI MARTEDÌ 6 APRILE

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso odierno, martedì 6 aprile 2021. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si inizia intorno alle ore 20. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato.

LOTTO , LE RUOTE

BARI 53 28 38 56 87

CAGLIARI 51 75 21 39 41

FIRENZE

GENOVA 80 40 2 24 72

MILANO 77 21 14 27 11

NAPOLI 55 41 42 59 77

PALERMO

ROMA 59 41 79 24 84

TORINO

VENEZIA

NAZIONALE

ESTRAZIONE DEL SUPERENALOTTO: NUMERI VINCENTI

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il '6' milionario manca ormai molti mesi, per la precisione dal 7 luglio 2020, quando nel concorso numero 63 fu indovinato per l'ultima volta il 6 milionario; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 60 milioni di euro. Inevitabilmente, come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera parte da 129.900.000. Su Leggo.it trovate l'archvio delle estrazioni del Superenalotto del 2020 e del 2021.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Aprile 2021, 20:05

