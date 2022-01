Estrazioni Lotto e Superenalotto di giovedì 6 gennaio 2022: cosa succede

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto di giovedì 6 gennaio 2022: ci saranno stasera? Ecco quello che succede. Oggi è giovedi, giorno tradizionale di estrazione al pari del martedì e del sabato. Ma oggi è un giovedì, particolare. È un giorno festivo consacrato alla festa dell'Epifania. Quindi le estrazioni previste per stasera non ci saranno. Come accade spesso quando una festività coincide con il giorno del concorso, e l'Epifania non fa certo eccezione, motivo per cui le estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di giovedì 6 gennaio sono state posticipate.

Ecco il dettaglio dell'estrazione del Superenalotto:

- il concorso SuperEnalotto n.3 di giovedì 6 gennaio 2022 è posticipato a sabato 8 gennaio 2022.

- il concorso SuperEnalotto n.4 di sabato 8 gennaio 2022 è posticipato a lunedì 10 gennaio 2022.

Ecco il dettaglio delle estrazioni di Lotto e 10eLotto:

- le estrazioni previste il 6 gennaio verranno posticipate al 7 gennaio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Gennaio 2022, 14:57

