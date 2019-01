estrazioni del Superenalotto e 10eLotto di oggi giovedì 31 gennaio 2019. Ecco tutti i numeri vincenti e le quote. La sestina vincente del Superenalotto: 4 21 59 63 65 83. Jolly 29, Superstar 4. Il jackpot è ormai più che da sogno: in questa estrazione numero 13 del 2019, qualora qualcuno dovesse indovinare i sei numeri, porterebbe a casa 99,7 milioni di euro.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 23 56 87 21 17

CAGLIARI 44 56 60 57 32

FIRENZE 81 31 22 51 47

GENOVA 71 12 4 85 83

MILANO 87 80 89 24 27

NAPOLI 30 1 5 8 74

PALERMO 8 46 33 12 20

ROMA 67 76 40 46 28

TORINO 1 80 51 34 39

VENEZIA 89 79 62 73 71

SUPERENALOTTO, I NUMERI

4 21 59 63 65 83

Jolly 29

Superstar 4

10ELOTTO, NUMERI VINCENTI

1 4 8 12 22 23 30 31 44 46 56 60 67 71 76 79 80 81 87 89

Numero Oro 23

Doppio Oro 23 56



SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 2 totalizzano Euro: 87.751,69

Punti 4: 521 totalizzano Euro: 340,51

Punti 3: 18.296 totalizzano Euro: 29,33

Punti 2: 298.095 totalizzano Euro: 5,60



SUPERSTAR, LE QUOTE

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 2 totalizzano Euro: 34.051,00

Punti 3SS: 101 totalizzano Euro: 2.933,00

Punti 2SS: 1.758 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 11.645 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 22.801 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Immediate: 12.718 totalizzano Euro: 317.950,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 99.700.000,00