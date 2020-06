Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 18 giugno 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 18 Giugno 2020, 17:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In diretta sudeldi. Conosceremo i numeri vincenti e a seguire pubblicheremo le quote. E subito dopo anche la sestina vincente del Superenalotto. Il jackpot per la prossima estrazione di sale a 50 milioni di euro.BARICAGLIARIFIRENZEGENOVAMILANONAPOLIPALERMOROMATORINOVENEZIANAZIONALE