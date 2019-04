Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 6 aprile 2019: i numeri vincenti e le quote

Million Day, diretta estrazione di venerdì 5 aprile 2019: tutti i numeri vincenti​

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di giovedì 4 aprile 2019

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

Punti 6 nessuno

Punti 5+1 nessuno

Punti 5 ai 9 vincitori vanno 27.827,85€

Punti 4 ai 1898 vincitori vanno 134,43€

Punti 3 ai 25.534 vincitori vanno 30,07€

Punti 2 ai 388.942 vincitori vanno 6,13€



SUPERSTAR, LE QUOTE

5 Stella - -

4 Stella ai 6 vincitori vanno 13.443,00€

3 Stella agli 81 vincitori vanno 3.007,00€

2 Stella ai 1695 vincitori vanno 100,00€

1 Stella agli 11.644 vincitori vanno 100,00€

0 Stella ai 29.479 vincitori vanno 5,00€

01 03 07 11 24 30 31 33 35 37 42 47 49 56 69 73 74 75 78 83

Numero Oro 75

Doppio Oro 75 3

Ultimo aggiornamento: 7 Aprile, 16:50

