Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 gennaio 2019: tutti i numeri vincenti. Nessun 6 e 5+, jackpot record

diretta su Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, sabato 26 gennaio 2019: tutti i numeri vincenti e le quote. Nell'ultima estrazione del Superenalotto non si è registrato alcun 6 né 5+, il jackpot sale a 97 milioni e 500 mila euro, il secondo nel mondo e il primo in Europa.



LOTTO, LE RUOTE

BARI 78 26 34 29 72

CAGLIARI 15 77 67 48 65

FIRENZE 25 33 43 52 70

GENOVA 19 36 53 48 72

MILANO 63 45 71 61 8

NAPOLI 61 20 50 57 74

PALERMO 25 27 30 17 82

ROMA 27 48 20 53 14

TORINO 50 67 27 30 82

VENEZIA 25 27 30 17 82

SUPERENALOTTO, I NUMERI

17 19 62 72 78 82

Jolly 46

Superstar 54

10eLOTTO - NUMERI VINCENTI

15 19 20 25 26 27 31 33 34 36 43 45 48 50 61 63 67 75 77 78

NUMERO ORO: 78

DOPPIO ORO: 78 26



Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.12 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 72.932,44

Punti 4: 638 totalizzano Euro: 345,92

Punti 3: 25.685 totalizzano Euro: 26,03

Punti 2: 412.877 totalizzano Euro: 5,04

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 5 totalizzano Euro: 34.592,00

Punti 3SS: 160 totalizzano Euro: 2.603,00

Punti 2SS: 2.065 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.465 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 28.434 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 15.699 totalizzano Euro: 392.475,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 97.500.000,00