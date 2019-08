Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 6 agosto 2019: numeri vincenti e quote. Nessun 6 e 5+, jackpot a 205 milioni di euro

21 77 81 2 71

7 47

19 14

19 41 5 21 38

8 74 67

21 15 63 59 61

8 15 47 48 77

62 3 30 46 45

18 77 34

70 45

55 64 1 80 78

30 22 63 78 8

43 56 4 83

20 22 27 43 46 72

3 5 7 8 15 18 19 21 22 30 34

40 41 47 55 62 63 64 77 81

NUMERO ORO: 21

DOPPIO ORO: 21 e 77

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.94 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 13 totalizzano Euro: 25.264,07

Punti 4: 1.003 totalizzano Euro: 331,06

Punti 3: 37.061 totalizzano Euro: 27,10

Punti 2: 585.234 totalizzano Euro: 5,34

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 33.106,00

Punti 3SS: 145 totalizzano Euro: 2.710,00

Punti 2SS: 2.451 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 16.987 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 37.668 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 22.844 totalizzano Euro: 571.100,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 205.400.000,00

Martedì 6 Agosto 2019, 14:26

