Estrazioni Lotto e Superenalotto di martedì 30 aprile. Numeri vincenti e quote, nessun 6 né 5+

Million Day, estrazione di martedì 30 aprile 2019: tutti i numeri vincenti​

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.52 di oggi:

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 3 totalizzano Euro: 58.949,15

Punti 4: 524 totalizzano Euro: 346,48

Punti 3: 18.921 totalizzano Euro: 28,73

Punti 2: 309.013 totalizzano Euro: 5,45

SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 3 totalizzano Euro: 34.648,00

Punti 3SS: 138 totalizzano Euro: 2.873,00

Punti 2SS: 1.755 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 9.896 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 19.219 totalizzano Euro: 5,00

Vincite Immediate: 12.628 totalizzano Euro: 315.700,00

Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 145.200.000,00

Ultimo aggiornamento: 1 Maggio, 08:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Estrazioni: in diretta i numeri vincenti e la combinazione vincente di2019. Sua questa pagina ecco i numeri vincenti e a seguire le quote del Superenalotto: la sestina vincente del concorso numero 52 del. Il premio in ballo è da record: chi dovesse indovinare i sei numeri giusti infatti si porterebbe a casa la strabiliante cifra di, attualmente il jackpot più alto al mondo.BARI 78 24 12 39 6CAGLIARI 4 51 66 33 75FIRENZE 9 85 89 20 63GENOVA 51 84 7 67 20MILANO 47 1 45 46 56NAPOLI 28 87 68 77 55PALERMO 69 30 65 12 47ROMA 66 49 86 11 19TORINO 64 4 36 70 83VENEZIA 22 63 81 3 45NAZIONALE 77 1 3 26 22