Estrazioni Lotto e Superenalotto di oggi, sabato 11 dicembre 2021. I numeri vincenti. Nessun 6

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di sabato 11 dicembre 2021, seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni, i numeri vincenti e le quote. I numeri della combinazione vincente della sestina di oggi: 7 17 45 64 76 81 Numero Jolly 42 Superstar 72. Per l'estrazione di martedì del Superenalotto il jackpot a disposizione per chi dovesse indovinare la combinazione della sestina vincente sale a 124.300.000.

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI SABATO 11 DICEMBRE 2021

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di sabato 11 dicembre. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Si inizia intorno alle ore 20. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del lotto del 2020 e del 2021.

Estrazioni del Lotto di oggi sabato 11 dicembre 2021

Estrazioni del Superenalotto di stasera sabato 11 dicembre 2021

Quote della sestina vincente del Superenalotto

LOTTO, LE RUOTE

BARI 89 74 77 56 53

CAGLIARI 41 17 30 59 3

FIRENZE 16 35 32 25 61

GENOVA 11 80 41 1 59

MILANO 84 88 74 34 89

NAPOLI 56 63 20 48 51

PALERMO 22 37 58 30 35

ROMA 39 57 25 29 50

TORINO 73 5 30 25 31

VENEZIA 37 51 64 55 48

NAZIONALE 31 5 86 62 45

ESTRAZIONE SUPERENALOTTO SABATO 11 DICEMBRE 2021

Non conosce sosta la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Infatti, il “6” milionario, indovinato l'ultima volta lo scorso 22 maggio, continua a far gola a tutti; il fortunato giocatore si portò a casa quasi 156 milioni di euro con una schedina da 2 euro. Come abbiamo scritto in apertura, cresce il valore del jackpot che questa sera giovedì 9 dicembre 2021 supera i 123 milioni di euro. Su Leggo.it trovate l'archivio delle estrazioni del 2020 e del 2021.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

7 17 45 64 76 81

Numero Jolly 42

Superstar 72

10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI



05 11 16 17 22 35 37 39 41 51

56 57 63 73 74 77 80 84 88 89



NUMERO ORO:89

DOPPIO ORO:89 74

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

SUPERENALOTTO

Punti 6: NESSUNO

Punti 5+: NESSUNO

Punti 5: 12 totalizzano Euro: 19.911,19

Punti 4: 830 totalizzano Euro: 292,12

Punti 3: 30.118 totalizzano Euro: 24,29

Punti 2: 466.580 totalizzano Euro: 5,00



SUPERSTAR

Punti 6SB: NESSUNO

Punti 5+SB: NESSUNO

Punti 5SS: NESSUNO

Punti 4SS: 4 totalizzano Euro: 29.212,00

Punti 3SS: 182 totalizzano Euro: 2.429,00

Punti 2SS: 2.071 totalizzano Euro: 100,00

Punti 1SS: 13.476 totalizzano Euro: 10,00

Punti 0SS: 29.720 totalizzano Euro: 5,00



Vincite Seconda Chance 50 Euro: 133 totalizzano Euro: 6.650,00

Vincite Seconda Chance 3 Euro: 20.070 totalizzano Euro:

60.210,00



Vincite WinBox 1: 4.832 totalizzano Euro: 120.800,00

Vincite WinBox 2: 335.245 totalizzano Euro: 680.954,00



Totale vincite Seconda Chance: 20.203

Totale vincite WinBox: 340.077

