Estrazioni Lotto e Superenalotto, cosa succede oggi giovedì 8 dicembre 2022

Estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto. Cosa succede oggi, giovedì 8 dicembre 2022, giorno della Festa dell'Immacolata? Come ogni giorno festivo ci sono delle modifiche nelle estrazioni che tradizionalmente avvengono di martedì, giovedì e sabato.

Superenalotto, così cambiano le date delle estrazioni

Per il Superenalotto, l’estrazione del concorso di giovedì 8 dicembre (il numero 147) è stata posticipata a sabato 10 dicembre, mentre l’estrazione del concorso n. 148 di sabato 10 dicembre è posticipata a lunedì 12 dicembre. Ricordiamo che il jackpot per il 6, che non esce dal maggio del 2021, ha raggiunto la cifra di 323 milioni e 200 mila euro.

Lotto, le nuove date delle estrazioni

Per quanto riguarda il Lotto e il 10eLotto l'estrazione di oggi, 8 dicembre, verrà invece posticipata a domani, venerdì 9 dicembre 2022. Il calendario delle estrazioni di Lotto, 10eLotto e Superenalotto tornerà poi alla normalità a partire da martedì 13 dicembre.

