Estrazioni Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 3 giugno 2022: i numeri vincenti

Seguite su Leggo.it la diretta delle estrazioni di Lotto e 10eLotto di oggi, venerdì 3 giugno 2022. Conosceremo i numeri vincenti a partire dalle 20. Con l'estrazione di oggi, eccezionalmente di venerdì, si recupera quella di ieri rimandata per la Festa della Repubblica. Domani 4 giugno nuovo appuntamento con la fortuna: è prevista infatti la consueta estrazione del sabato, lo stesso vale per il 10eLotto e Superenalotto. L'estrazione del Superenalotto slitta a domani, sabato 4 giugno, mentre quella di sabato 4 giugno si terrà eccezionalmente lunedì 6. Infine, a partire da martedì 7 giugno 2022, le estrazioni torneranno a svolgersi secondo il calendario consueto.

Per la prossima estrazione, il jackpot del Superenalotto raggiunge l'incredibile quota di 214 milioni e 500 mila euro, la più alta di sempre in Italia e attualmente la più alta in tutto il mondo.

ESTRAZIONI DEL LOTTO DI VENERDI' 3 GIUGNO 2022

Dalle ore 20 di questa sera in diretta su questa pagina minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto del concorso di venerdì 3 giugno. Saranno disponibili tutti gli estratti sulle dieci ruote del Lotto più quella Nazionale comunicati dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Le estrazioni del Lotto si tengono ogni martedì, giovedì e sabato. Sul sito di Leggo.it è presente inoltre l'archivio delle estrazioni del Lotto del 2020 e del 2021 e 2022

