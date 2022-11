Lotto, Superenalotto e 10eLotto, l'estrazione di oggi 1 novembre 2022: numeri vincenti e quote

di Redazione web

Lotto e Superenalotto, l'estrazione di oggi martedì 1 novembre 2022. Cosa succede oggi? Visto la giornata festiva, l'estrazione del lotto è stata posticipata a domani 2 mercoledì novembre 2022, mentre l'estrazione del Superenalotto .

Superenalotto, estrazione di lunedì 31 ottobre 2002

Questi numeri dell'estrazione del Superenalotto che da martedì 1 novembre è stata anticipata a ieri sera per via della festività di Ognissanti: 81 - 12 - 32 - 17- 84 - 64 - Jolly 11 - Superstar 05. Non ci sono stati 6 né 5+.

Ricordiamo che il Superenalotto ritorna regolarmente giovedì 3 novembre con un jackpot inarrestabile che ha raggiunto quasi i trecento milioni di euro, fermandosi a 299 milioni e 400 mila.

Lotto, cosa succede

Come si legge sul sito di Lottomatica la prossima estrazione del Lotto - prevista per oggi martedì 1 novembre - slitta a mercoledì 2 novembre 2022. Insomma, a causa delle festività il calendario delle estrazioni ha subito come sempre accade delle variazioni. Superenalotto e Lotto torneranno regolarmente insieme con le estrazioni di giovedì 4 novembre 2022.

SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE

81 - 12 - 32 - 17 - 84 - 64

numero Jolly 11

numero Superstar 05

SUPERENALOTTO, LE QUOTE

punti 6 nessun vincitore

punti 5+1 nessun vincitore

punti 5 ai 5 vincitori 39.836,04 euro

punti 4 ai 539 vincitori 379,44 euro

punti 3 ai 22.006 vincitori 27,82 euro

punti 2 ai 361.936 vincitori 5,24 euro

SUPERSTAR, LE QUOTE

6 stella nessun vincitore 5+1 stella nessun vincitore 5 stella nessun vincitore 4 stella ai 3 vincitori 37.944 euro 3 stella ai 148 vincitori 2.782,00 euro 2 stella ai 2.247 vincitori 100 euro 1 stella ai 15.576 vincitori 10 euro 0 stella ai 33.262 vincitori 5 euro

