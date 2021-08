Centrato a Bolzano un jackpot online da un milione di euro, è caccia al vincitore. Il super premio è arrivato attraverso una slot online del circuito legale e autorizzato dai monopoli di stato. Nessuna informazione, per questioni di privacy, sul fortunato vincitore, ma la curiosità intorno alla vincita è alta.

Unica certezza è che si tratta di un uomo di 52 anni di Bolzano. Sono bastati 7 euro per trasformare una giornata normale in una davvero speciale. Un fortunato giocatore di 888poker ha voluto cimentarsi con un altro gioco presente sulla piattaforma e si è virtualmente spostato nella sezione di per provare una delle tantissime slot presenti.



La sua curiosità è stata premiata perché l’uomo, ha centrato un super premio da quasi un milione di euro (988.421,68 euro per la precisione), messo in palio dall’operatore che permetterà al vincitore di vivere gli ultimi scampoli d’estate con grande serenità.

