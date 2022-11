E’ arrivata a Corigliano Rossano, in provincia di Cosenza, la vincita più importante nell’ultimo concorso del 10eLotto. Un fortunato giocatore ha infatti centrato un "9 doppio Oro" da 500.001 euro grazie a una giocata del valore di cinque euro abbinata alla modalità frequente.

Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di martedì 29 novembre 2022: i numeri vincenti e le quote

10eLotto, vinti 500 mila euro in provincia di Cosenza. Si festeggia anche in Campania ed Emilia Romagna. Ecco tutte le vincite

10eLotto, le vincite

Mentre il "6" del Superenalotto continua a fuggire e il Jackpot ora vola a 318,3 milioni di euro, si vince con il 10 e Lotto. Grazie a un "9 doppio Oro" centrato con il 10e Lotto un fortunato giocatore in provincia di Cosenza si è portato a casa ben 500mila euro. Ma non finisce qui. Altre due ricche vincite, riporta agipronews, sono arrivate a Eboli (SA) e Parma, del valore di 100mila euro: nella località campana è stato centrato un "9 doppio Oro" in un’estrazione istantanea, mentre nella città emiliana è arrivato un "8 doppio Oro" a seguito di un’estrazione con la modalità frequente.



A Perano, in provincia di Chieti, vinti 50mila euro grazie a un "9 Oro". Da segnalare una vincita del valore di 40mila euro a San Piero Patti, in provincia di Messina, mentre a Oulx, in provincia di Torino, sono stati vinti 30mila euro. Si registrano poi due vincite da 20mila euro a Genova e Verona.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 30 Novembre 2022, 11:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA