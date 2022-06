10eLotto, Lombardia protagonista: vincite per oltre 53 mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto di sabato 11 giugno premia la Lombardia dove sono state centrate vincite complessive per oltre 53 mila euro. La più alta arriva da Cologne, in provincia di Brescia, dove è stato realizzato un 8 Doppio Oro da 20 mila euro.

Per il 10 e Lotto, sempre in Lombardia, nell'estrazione di sabato 11 giugno c'è anche un 1 Oro messo a segno a Senago, in provincia di Milano, dal valore di 12.600 euro, da un 6 Oro da 12.500 indovinato a Verderio Inferiore, in provincia di Lecco, mentre a Mariano Comense, in provincia di Como, sono stati vinti 8 mila euro con a un 7.

Si festeggiano anche altre due vincite da 20 mila euro, le più alte di giornate, registrate ad Alezio, in provincia di Lecce, dove è stato centrato un 9 e a Santa Lucia del Mela, in provincia di Messina, grazie a un 8 Doppio Oro. In Sicilia, segnala agipronews, inoltre un 7 Oro da 8 mila euro indovinato a Sambuco di Sicilia, in provincia di Agrigento. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 22 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 13 Giugno 2022, 21:00

