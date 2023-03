10eLotto: vincita da 2,5 milioni di euro in provincia di Benevento con una giocata da 3 euro. I numeri vincenti

di Redazione web

Si festeggia a Telese Terme, in provincia di Benevento, dove sono stati vinti 2,5 milioni di euro al 10eLotto. Nel concorso di martedì 28 febbraio, un fortunato giocatore ha centrato un 10 Oro grazie a una giocata del valore di soli 3 euro.

I numeri vincenti

Questi i numeri vincenti che hanno permesso a un fortunato giocatore della provincia di Benevento di diventare milionario: 5-7-10-17-25-27-47-48-77-90. Si tratta della vincita più alta centrata al 10eLotto nel 2023, al pari di quella arrivata il 21 gennaio 2023 a Montelupo Fiorentino (FI).

Non finiscono qui le vincite importanti: a Melegnano (MI), rileva agipronews, vinti infatti 120mila euro con un 8 Oro, a seguito di una giocata frequente. A Montecatini Terme, in provincia di Pistoia, centrato invece un 8 Doppio Oro da 100mila euro, in seguito a una giocata da 3 euro abbinata alla modalità frequente.

A Guidonia Montecelio, in provincia di Roma, si segnala una vincita da 40mila euro, arrivata in seguito a un 7 Oro grazie a una giocata abbinata alla modalità istantanea. Da segnalare poi altre due vincite importanti a Lanciano (CH) del valore di 30mila euro e Villafranca d’Asti, dove sono stati vinti 20.001 euro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Marzo 2023, 10:24

