10eLotto, Lombardia protagonista: vincite per 115mila euro

Il 10eLotto premia la Lombardia dove sono state centrate vincite complessive per 115mila euro. Come riporta Agipronews, la più alta arriva da Nova Milanese, in provincia di Monza e Brianza, grazie a un 9 Doppio Oro da 100mila euro, seguito da un 7 Doppio Oro da 15mila euro realizzato a Sesto San Giovanni, in provincia di Milano.

L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per quasi 27 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 2,6 miliardi da inizio anno.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Settembre 2022, 14:49

