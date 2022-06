10eLotto, Lazio protagonista: vincite per oltre 62 mila euro. 50mila euro solo a Roma. Nella capitale è stata registrata la vincita più alta dell'estrazione di martedì 7 giugno. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 27,8 milioni di euro per un totale di oltre 1,6 miliardi da inizio anno.

Il concorso del 10eLotto di martedì 7 giugno premia il Lazio dove è stata centrata la vincita più alta di giornata, a Roma, grazie a un 9 Oro da 50 mila euro, seguito da un 8 Oro messo a segno a Monte San Giovanni Campano, in provincia di Frosinone, dal valore di 12.500 euro.

Oltre quella della capitale è arrivata un’altra vincita da 50 mila euro, realizzata a Torino sempre con un 9 Oro. Si festeggia anche in Veneto, per la precisione a Resana, in provincia di Treviso, con un tris dal totale di 62 mila euro. Le più alte sono due 3 Oro da 26 mila euro indovinati in modalità istantanea, mentre l’ultima, quella da 10 mila euro, è un 6 sempre nella stessa modalità di estrazione. Da segnalare anche 31.250 euro vinti in Sicilia: a Capaci, in provincia di Palermo, centrato un 9 da 20 mila euro, mentre a Palermo un fortunato giocatore si porta a casa 11.250 euro grazie a un 6 Oro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Giugno 2022, 17:46

