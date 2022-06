10eLotto, centrato un 9 Oro da 250mila euro ad Amantea: è la vincita più alta del 2022

​10eLotto, un 9 Oro da 250mila euro ad Amantea: è la vincita più alta del 2022. Calabria protagonista anche con un 9 Oro da 50mila euro centrato a Isola di Capo Rizzuto, in provincia di Crotone, che porta il bottino complessivo della regione a 300mila euro.

Colpo da 250mila euro al 10eLotto: un fortunato giocatore di Amantea, in provincia di Cosenza, ha centrato un 9 Oro, che si piazza sul podio delle vincite più alte del 2022. Il 10eLotto premia anche Canazei, in provincia di Trento, e Solarino, in provincia di Siracusa, con due 9 Oro da 50mila euro ciascuno.

Festa anche a Cagliari dove, riporta agipronews, sono stati vinti oltre 40mila euro con la modalità "extra". Doppietta a Roma, dove sono state centrate vincite complessive per 30mila euro (con un 9 da 20mila euro e un 5 da 10mila euro). L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito oltre 20 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 1,7 miliardi dall’inizio dell’anno.



Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Giugno 2022, 10:24

