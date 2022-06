10eLotto, centrato un 9 Doppio Oro da 101 mila euro: ecco dove

10eLotto, Emilia-Romagna in festa: a Ravenna vinti 101 mila euro grazie a un 9 Doppio Oro. L'ultimo concorso, quello di martedì 28 giovedì, ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.

Il 10eLotto fa tappa in Emilia-Romagna, nel concorso del 28 giugno, come riporta Agipronews, un giocatore di Ravenna è riuscito a centrare un 9 Doppio Oro del valore di 101 mila euro. L'ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 23,7 milioni di euro per un totale di oltre 1,8 miliardi da inizio anno.

Il 10eLotto cala la doppietta in Campania dove un fortunato giocatore di Sessa Arunca, in provincia di Caserta, è riuscito a portare a casa un premio da 40mila euro con un 9, mentre un altro giocatore di Saviano, in provincia di Napoli, ha centrato un premio da 30 mila grazie a un 5 Oro.

Si fa festa anche in Lombardia dove sono state ben 4 le vincite centrate per un totale di 62.500 euro. La prima è arrivata a Varese dove un giocatore ha vinto 20 euro grazie a un 8 Doppio Oro da 20mila mentre a Busto Arsizio e a Varese, due 7 Doppio Oro hanno portato altrettante vincite del valore di 15mila euro ciascuna. L’ultima, invece, ottenuta grazie a 6 Oro, ha premiato un giocatore di Carpenedolo, in provincia di Brescia, con una vincita da oltre 12mila euro.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Giugno 2022, 12:59

