10eLotto, vinti 150mila euro con una giocata da 15 euro: è la vincita più alta in Italia

Le estrazioni di sabato 15 febbraio, numeri vincenti e quote

Un fortunato vincitore si è portato a casa ben 150mila euro al, che si conferma un gioco di grande successo, con oltre 3,4 milioni di giocate vincenti nel solo concorso di sabato 15 febbraio. La maxivincita è stata realizzata a, in provincia di Milano, con una giocata da 15 euro, ed è la vincita più alta in Italia in questo concorso.Il fortunato giocatore ha scelto la modalità Frequente, ha confrontato gli 8 numeri giocati con i 20 numeri estratti indovinandone 8 su 8 e grazie al Numero «Oro», l'opzione di gioco del 10eLotto, ha potuto realizzare una vincita così importante. Il 10eLOTTO dall'inizio dell'anno ha premiato tutta l'Italia: sono stati infatti già distribuiti premi per oltre 70 milioni 770 mila euro su tutto il territorio nazionale.