"Scheletri", ritorno al passato tra dita mozzate e nevrosi nella nuova graphic novel di Zerocalcare

Scheletri, la nuova graphic novel di Zerocalcare, al secolo Michele Rech, riporta i suoi protagonisti nel 2002. La vicenda, sempre ambientata nel quartiere romano di Rebibbia, vede Zero 18enne e appena iscritto all’università, e mescola nevrosi e misteri. Ci sono un dito mozzato, disagio psicologico e degrado sociale. Niente è ciò che sembra e, come spiega l’autore, «non capisci il ruolo di certe persone nella tua esistenza. Forse è un bilancio che non puoi fare a metà. Puoi farlo davvero solo un minuto prima di morire».

Zerocalcare, Scheletri, Bao Publishing, 288 p, 21 euro.

Ultimo aggiornamento: Martedì 20 Ottobre 2020, 12:07

