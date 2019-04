West and Skoda, la Roma dell'ispettore Walter Soccio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Romanzo d'esordio di un autore che con la comunicazione ha un rapporto di lunga data: media digitali, strategie della narrazione, fondatore della rete The Next Stop di innovazione e management culturale ed altro. Per il suo debutto ha scelto una ambientazione di casa - il quartiere di San Lorenzo a Roma - e ha creato il suo personale Montalbano, il vicequestore Walter Soccio impegolato in un universo noir, tra indizi che sembrano più fatalità quotidiane.