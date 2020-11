Voci Animate, i doppiatori dei cartoni animati anni ’70, ’80 e ‘90

Il doppiaggio è un’arte. Ci sono voci che fanno parte della vita di ognuno di noi. Chi ha amato alla follia i cartoni animati degli anni ’70, ’80 e ’90, non ha dimenticato le atmosfere, i suoni e, appunto, le voci dei personaggi più fantasmagorici di quei tempi. James Garofalo e Fabrizio Ponciroli, hanno confezionato un libro unico nel suo genere.

Un viaggio a ritroso nel tempo alla scoperta di segreti e aneddoti di un periodo d’oro, chiacchierando con coloro che hanno reso immortali, con la loro splendida voce, personaggi iconici come Actarus, Hiroshi, Pollon, Candy Candy, Kenshiro, Batman, Sailor Moon, Pegasus, Bart, Spongebob e tantissimi altri. All’interno del libro Voci Animate, oltre ad una serie di speciali dedicati alle decadi più floride dal punto di vista del doppiaggio dei cartoni animati, spazio anche un’esperienza in una vera sala di doppiaggio. Infine, un super regalo per tutti i lettori.

Disponibili, attraverso un semplice QR CODE, oltre 40 contributi audio di altrettanti amatissimi doppiatori. Pronti a riascoltare le voci di chi vi accompagnato nei momenti più leggeri e spensierati della vostra vita? Voci Animate è disponibile su Amazon e sul sito ufficiale Teaser Lab. I cartoni animati degli anni '70, '80 e '90 sono ancora molto attuali. Fan incalliti e nuove generazioni ne assaporano immagini, suoni e voci con avidità di sapere. In quest'opera le interviste ai doppiatori dei cartoni animati più iconici, tra aneddoti e curiosità. Una panoramica su un'era del doppiaggio di grande sperimentazione e scoperta. Un viaggio a ritroso nel tempo con la possibilità di ascoltare, realmente, le voci che hanno reso la nostra infanzia indimenticabile.

VOCI ANIMATE di James Garofalo e Fabrizio Ponciroli 160 pagine / illustrato / colore Oltre 40 contributi audio QR CODE euro 15,90

