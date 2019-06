Vivere senza plastica, Will McCallum spiega come aiutare l'uomo e il pianeta

La plastica ha invaso la Terra. La constatazione è scientifica e ansiogena. Will McCallum, responsabile di Greenpeace Uk, inanella dati.



Ogni anno si riversano negli oceani 12,7 milioni di tonnellate di plastica ed entro il 2050 ci sarà più plastica che pesce. Cosa fare? McCallum assicura che si può cominciare dalle piccole cose. Niente bicchieri usa e getta, pochi imballaggi, no cannucce. Nuove abitudini per volere più bene al Pianeta e a noi stessi.



Will McCallum, Vivere senza plastica, HarperCollins, 238 p, 15 euro Martedì 18 Giugno 2019, 09:53

