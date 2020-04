Virus, le riflessioni di Slavoj Zizek e la vita che non sarà più la stessa dopo il Covid-19

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Aprile 2020, 10:07

è una raccolta di riflessioni su come la pandemia di Covid-19 sta radicalmente cambiando le nostre vite e trasformerà irreversibilmente le nostre abitudini.Il filosofo e sociologo, celebre per le sue provocazioni, ha deciso di affrontare le tematiche sociali degli effetti del virus in un ebook in costante e periodico aggiornamento. Dalle relazioni personali a quelle internazionali, le riflessioni di Zizek affrontano ogni aspetto della vita umana, senza rinunciare all’ottimismo in questi tempi bui.