Virus game, il Covid spiegato ai ragazzi come videogioco

Per combattere il Covid bisogna rendere consapevoli i cittadini di oggi e quelli di domani. Proprio rivolto ai ragazzi è il volume dell'immunologa Antonella Viola Virus game. Dall'attacco alla difesa: come si protegge il corpo umano. Scritto con Federico Taddia, il libro è costruito come un videogame.

«Attraverso la comprensione del sistema immunitario spero che i ragazzi possano avvicinarsi alla vaccinazione in maniera serena», ha spiegato Viola. E proprio come nei videogiochi c'è anche un test tra un livello e l'altro.

Antonella Viola, Dall'attacco alla difesa, Mondadori, 128 p, 16 euro. (P.Pas.)







Ultimo aggiornamento: Giovedì 30 Settembre 2021, 10:20

