Violeta, da Isabel Allende amori e ricordi di una vita vissuta tra due pandemie

Violeta nasce in una notte tempestosa del 1920 con la pandemia spagnola, prima femmina dopo cinque fratelli. E arriva a vedere, nel 2020, l’epidemia Covid 19. Nell’esistenza della centenaria Violeta Del Valle, figlia di una abbiente famiglia cilena, si snodano guerre, pandemie, la Grande depressione. Cresciuta nell’agio, la crisi del 29 mette ko la famiglia, costretta a ritirarsi in una regione remota del paese, selvaggia e bellissima. Lì Violeta arriva alla maggiore età e conosce il suo primo pretendente, ma anche a mano a mano diventa consapevole della suo essere donna. In Violeta Isabel Allende tratteggia un personaggio che è amante, donna, attivista. «Le cose si scoprono attraverso i ricordi che se ne hanno», scriveva Cesare Pavese.

Isabel Allende, Violeta Feltrinelli 368 p 20 euro

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Marzo 2022, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA