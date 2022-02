Settante date per dire Vasco: ritratto del Blasco alla vigilia dei 70 anni

Compleanno a cifra tonda per Vasco Rossi: il 7 febbraio sbocciano 70 primavere e già il fatto che il rocker di Zocca, che cavalca ancora l'onda di dischi e concerti, tocchi il traguardo di quella che un tempo si etichettava età matura qualche brivido lo mette, specie in questi giorni sanremesi al ricordo di quando, trentenne quasi deb, Vasco si presentò al festival e fu sbattuto nei bassifondi della classifica. Nel loro libro 70 volte Vasco, senza piglio apologetico ma con cura crono-antologica, Marco Pagliettini e Massimo Poggini, giornalisti, scelgono 70 date emblematiche per tracciare un'agenda dell'uomo, dell'artista e del mondo che gli è girato intorno.



A cominciare dalle sue radici nella provincia modenese cui Vasco s'è tenuto sempre ben legato, dalla famiglia agli amici, dalla carriera (il primo debutto importante a Piazza Maggiore ad uso elettorale davanti a pochi fan nel 1979 è tutto da leggere e fa da pendant il megaraduno dei 200 mila del 2017) alle donne, dalla musica non soltanto nella dimensione di creazione artistica ma anche come salvifica sodalità agli errori-eccessi, dai guai di cuore ai quelli giudiziari.



Vasco esce fuori in tutte le sfaccettature, nei suoi entusiasmi ma anche nelle sue ubbie, nelle incertezze e nelle contraddizioni: come il re, anche il rocker è nudo. E cerca ancora, attraverso le canzoni, un senso a questa vita: la sua, le nostre.



Marco Pagliettini e Massimo Poggini - 70 volte Vasco. Storia di una rockstar

Baldini-Castoldi, 475 pagine, euro 20

riproduzione riservata ®

Ultimo aggiornamento: Martedì 1 Febbraio 2022, 07:35

© RIPRODUZIONE RISERVATA