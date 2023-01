E' tutto come ho sempre sognato: Valentina Catini racconta la vita di Margherita, trentenne insoddisfatta

Chi non ha mai pensato «se tornassi indietro, quanti sbagli non farei». È la possibilità che viene concessa a Margherita, protagonista del romanzo rosa, o meglio il genere chick lit come viene definito all’inglese, È tutto come ho sempre sognato dell’esordiente Valentina Catini.

Margherita è una trentenne insoddisfatta: del lavoro, del compagno distratto con cui ha un figlio, della famiglia che la critica e della sorella assolutamente perfetta che la fa sempre semprare "la pecora nera". Un giorno grazie a un medaglione “magico” torna indietro di dieci anni, quando la relazione con il fidanzato di allora, Christian, il suo grande amore, si era interrotta: adesso può cambiare tutto e riprendersi la vita che aveva sempre voluto. Quali scelte compirà Margherita?

Il libro è nelle principali librerie e sulle piattaforme digitali.

Valentina Catini, È tutto come ho sempre sognato, Porto Seguro Editore, 338 p, 18 euro

