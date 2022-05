"Uno zaino troppo pesante": il libro di Marco Orsi all'Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga di Milano

“Uno zaino troppo pesante”. L’ultimo libro di Marco Orsi, presidente e ideatore del modello di scuola “Senza Zaino”, sarà presentato oggi 18 maggio 2022 alle ore 18:30 all’Istituto Comprensivo Thouar Gonzaga di Milano (via Tabacchi, 15/a, ingresso libero) in occasione dei 20 anni dalla nascita del modello. L’autore, moderato dalla dirigente Adriana Colloca, parlerà di azioni educative nella società attuale.

Il modello Senza Zaino, che si fonda sui tre valori di ospitalità, responsabilità e comunità, conta a oggi 640 scuole di 296 istituti in Italia. Costituito a Lucca nel maggio del 2012, si legge nelle linee guida, “ha finalità di utilità sociale con lo scopo primario di promuovere, coordinare e sviluppare, in tutti gli ordini di scuola e nelle comunità locali, la visione e le pratiche educative e didattiche del modello di scuola Senza Zaino, che fa riferimento ai valori dell’Ospitalità, della Responsabilità e della Comunità e all’Approccio Globale al Curricolo. Le azioni dell’Associazione sono coordinate anche tramite appositi protocolli con quelle della Rete. L’Associazione, come indicato nello Statuto, non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.

SCUOLA BRUNACCI MILANO

Nella Scuola Brunacci - via Brunacci 2 - dal 19 al 21 maggio, sarà esposta una mostra fotografica (info su https://www.senzazainobrunacci.com/senzazaino-brunacci-la-mostra/) che racconta in 18 scatti «come il modello educativo-didattico ideato dal pedagogista Marco Orsi venga applicato presso la scuola Thouar-Gonzaga di Via Brunacci – Milano, scuola polo per la Lombardia».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 18 Maggio 2022, 16:19

