Una piccola questione di cuore, Alessandro Robecchi torna con due indagini per Carlo Monterossi

Dopo il successo della serie tv su Prime, Carlo Monterossi ridiventa un eroe di carta. È arrivato in libreria Una piccola questione di cuore, il nuovo giallo di Alessandro Robecchi.

Due indagini che finiscono per incrociarsi, con Carlo Monterossi, Oscar Falcone, “la” Cirrielli, Ghezzi e Carella che formano un unico gruppo, a indagare nella Milano nera che fa da sfondo ed è protagonista. Due indagini: la scomparsa di una bella ed enigmatica donna romena e l’uccisione di un manager rampante. Spetta alla Sistemi Integrati, l’agenzia investigativa che Carlo Monterossi ha fondato per noia, per sfuggire alla tivù spazzatura che l’ha reso ricco e per «infilarsi nelle vite degli altri» e dipanare le matasse.

Alessandro Robecchi, Una piccola questione di cuore, Sellerio, 368 p 15 euro

Ultimo aggiornamento: Giovedì 24 Marzo 2022, 13:25

