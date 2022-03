“Una persona per volta” , l'ultimo libro di Gino Strada

Gino Strada, chirurgo e fondatore di Emergency, scomparso da quasi un anno, racconta nel volume uscito postumo Una persona alla volta «le cose più importanti che ho capito guardando il mondo». Dall’infanzia nel quartiere operaio di Sesto San Giovanni al lavoro a Kabul, racconta quanto ha vissuto e le sue idee dalla guerra alla Sanità. «In Afghanistan, dove avevo vissuto per tanti anni operando feriti, non ce l’ho fatta a sopportare l’idea di una nuova guerra». Mai come ora le parole risultano attuali.

Gino Strada, Una persona alla volta, Feltrinelli, 176 p, 15 euro (P.Pas.)

Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Marzo 2022, 08:35

