“Un eroe”, la storia di Ermenegildo Rossi e del volo Parigi Roma

Un appuntamento in una delle sale più prestigiose di Roma. Per presentare ufficialmente il libro scritto da Emanuele Merlino. "Un Eroe. Ermenegildo Rossi, quando il coraggio fece paura all'Italia", è un piccolo capolavoro. Un racconto, emozionante, con trame e passaggi degni di una spy story che ha colpito la sensibilità della Premier Giorgia Meloni, che ha scritto la prefazione del libro edito da Eclettica: "Una storia incredibile che merita di essere conosciuta e raccontata agli italiani - scriva la Presidente del Consiglio dei Ministri - soprattutto alle giovani generazioni. In un tempo difficile come quello che siamo chiamati a vivere, riscoprire valori ed eroi positivi è necessario per ricordarci chi siamo e per essere all'altezza delle sfide che abbiamo davanti".

La trama del libro vede come protagonista il volo Parigi-Roma del 24 aprile 2011: un passeggero prende in ostaggio una hostess per dirottare l'aereo verso Tripoli. Sarebbe una tragedia se non intervenisse il capocabina Ermenegildo Rossi. Per questo atto eroico ottiene la Medaglia d'Oro al Merito Civile. Tutto bene? Purtroppo no. A plaudire l'ultima fatica di Emanuele Merlino, un parterre di primissimo livello che si è dato appuntamento nell'Auletta dei Gruppi Parlamentari: oltre ad Ermenegildo Rossi, alla presentazione sono intervenuti l'autore del libro e il giornalista Antonio Rapisarda. Presenti anche Sara Kelany, componente della Commissione Affari Costituzionali, e Alessandro Amorese, capogruppo in commissione Cultura, entrambi di Fratelli d'Italia.

Durante il dibattito che ha accompagnato la presentazione del libro è emerso come la situazione più assurda e incredibile sia proprio il fatto che il dirottatore oggi è un uomo libero. La vicenda è scomparsa “dai radar” dell’informazione quasi subito, poche e confuse le notizie apparse nella cronaca nazionale. Fuori dal main stream televisivo e dei grandi media, poche sono le tracce che si trovano sulla carta stampata italiana, ma ne troviamo invece su Tengrinews.kz., un sito kazako di informazione. E questo già la dice lunga sulla volontà che vi è stata nel voler insabbiare i fatti fin dall’inizio. Sarebbe impossibile dilungarsi qui presentando la figura del dirottatore, Valery Tolmachev, cittadino kazako, diplomatico di carriera, dipendente dell’UNESCO che un bel giorno sul volo che dovrebbe portare a Roma, decide che per protesta contro l’attacco NATO in Libia si debba atterrare invece a Tripoli. I punti oscuri della vicenda troverebbero una spiegazione nei rapporti diplomatici tra Italia e Kazakistan ma niente lo conferma. Tolmachev, una volta arrestato dalle autorità italiane, è stato accusato di rapimento e tentativo di dirottamento ma una successiva perizia ha stabilito che fosse malato di mente, quindi non imputabile.

Ermenegildo Rossi è nato a Viterbo nel 1963, è sposato e ha un figlio. La sua storia è caratterizzata una carriera sindacale nell’Ugl e lavorativa come dipendente di Alitalia, in qualità di assistente di volo con la qualifica di capocabina. Per aver salvato 140 passeggeri del volo Parigi-Roma (riuscendo a disarmare e immobilizzare il terrorista), il 5 maggio 2017 venne insignito dal Quirinale con la Medaglia d’Oro al Merito Civile.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 21 Dicembre 2022, 13:07

