Un anno felice, le illusioni d'amore nel terzo romanzo di Chiara Francini

Melania e Franca sono due amiche del cuore e vivono a Firenze. Arriva Axel, svedese di poche parole ma dal fascino magnetico, e Melania ha un tuffo al cuore. Quando Axel deve ritornare in Svezia, lei non ha dubbi, lascia tutto e lo segue: lavoro, amicizie, amici.



L’amore può cancellare ogni differenza? E, soprattutto, l’amore non è un dare e avere? Chiara Francini, attrice al terzo romanzo, si lascia alle spalle l’analisi delle relazioni madre-figlia e segue l’evoluzione di un amore che si rivela un abbaglio, un’esperienza comune a molte donne (e non solo). Oggi l’autrice presenta il suo romanzo alla Biblioteca Sormani di Milano (ore 19).



Chiara Francini, Un anno felice, Rizzoli, p 352, 18 euro Martedì 16 Luglio 2019, 09:49

