Twilight sta per tornare, Stephenie Meyer annuncia l'uscita di "Midnight Sun" e il sito va in tilt: «Cambia il punto di vista»

Ultimo aggiornamento: Lunedì 4 Maggio 2020, 17:26

Gli appassionati dipotranno gioire perché è in arrivo, o meglio uno spin-off, come siamo abituati a chiamare i prequel o i sequel delle serie di successo. La creatrice della storia d'amore tra il vampiroe la fragile umanaha annunciato ai fan l'uscita, il 4 agosto, di un nuovo libro dal titolo. Un altro fenomeno astrologico darà il nome al nuovo romanzo, che è stato scritto dal punto di vista di lui.La storia, infatti, sarà raccontata dalche sullo schermo aveva il volto diE nel frattempo i fan hanno mandato in tilt il sito ufficiale di Twilight. Colpa dei troppi accessi. Bella, Kristen Stewart sul grande schermo, ed Edward stanno, dunque, per tornare. La storia sarà la stessa, ma con aneddoti sul personaggio maschile e un melograno sanguinante in copertina. Il progetto nasce sin dalla prima ora, ma era stato accantonato per mancanza di tempo e perché nel 2008 un hacker aveva rubato e messo in rete le prime pagine del manoscritto.«Sono davvero entusiasta di annunciare finalmente l’uscita di Midnight Sun il prossimo 4 agosto - ha annunciato Stephanie Meyer a- Questo è un periodo storico folle e non ero sicura che fosse il momento giusto per far uscire questo libro ma tanti di voi lo stanno aspettando da tempo e non sembrava giusto farli aspettare ancora». «Questa storia raccontata dal punto di vista di Edward assume una nuova svolta decisamente oscura. Incontrare Bella è stato l’avvenimento più importante della vita di Edward e finalmente capiamo il motivo di determinate scelte», ha aggiunto l’editore Little Brown.I cinque romanzi della saga letteraria, pubblicati tra il 2005 e il 2008, hanno venduto oltre 100 milioni di copie. I film sono in testa al box office di sempre.