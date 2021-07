Quel "Tutto il calcio minuto per minuto" nei racconti di Ezio Luzzi

Un delizioso tuffo nel passato, nella storia professionale di un giornalista come Ezio Luzzi, uno dei grandi nomi del gruppo storico che nel 1960 diede vita alla fortunatissima trasmissione Tutto il calcio minuto per minuto, che arrivò ad avere punte di 25 milioni di ascoltatori negli anni 70.

Così è nato Tutto il mio calcio minuto per minuto, un volume che racconta in cinquanta affreschi mezzo secolo di sport italiano, con episodi, dettagli, retroscena inediti. Si intrecciano senza soluzione di continuità avventure sportive, interviste, indiscrezioni, aneddoti e piccole e grandi notizie sulla storia dello sport mondiale, facendo sfilare davanti agli occhi del grande Ezio e nelle pagine del suo libro le icone e i campioni di tutti i tempi. «Abbiamo cambiato il calcio, lo abbiamo raccontato a milioni di italiani alla radio. E ho una certezza: Tutto il calcio minuto per minuto è una trasmissione che non morirà mai», ripete Luzzi.



Nel volume il giornalista racconta delicatamente e accompagna il lettore nel proprio itinerario professionale che lo ha visto ben presto affiancare i colleghi Enrico Ameri e Sandro Ciotti come voce fissa per le partite della Nazionale di calcio, e poi prendere parte a ben otto Campionati mondiali di calcio, a tutti i Campionati europei e a nove Olimpiadi (di cui una invernale).

Eppure, per tutti e per sempre, Luzzi sarà ricordato come quel radiocronista illuminato che regalò dignità e spesso fama a quel calcio di serie B che di serie B non è stato mai. Prefazione di Arrigo Sacchi. Postfazione di Emanuele Dotto.

Ezio Luzzi, Tutto il calcio minuto per minuto, Baldini+Castoldi, 256 pp, 18 euro

