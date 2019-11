Tutti i Totti del mondo, le bandiere del calcio raccontate da Franco Esposito

Martedì 12 Novembre 2019, 10:20

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Agli appassionati di sport mancava un lavoro così particolare, certosino, ricco di storie, aneddoti e, naturalmente numeri. Ci ha pensato, già inviato di Corriere dello Sport e Mattino, a raccontare in quasi 400 deliziose pagine la storia di tutti quei calciatori che hanno vestito nella loro carriera sempre e solo una maglia.Quei giocatori fedeli e diventati bandiere del proprio club, finiti per sempre nel cuore dei tifosi. Il titolo dice tutto:. Si parte quindi dal capitano della Roma, 25 anni in giallorosso e mai un'altra maglia oltre la Magica. Si continua con leggende come Paolo Maldini, Giaginto Facchetti, Giampiero Boniperti, Franco Baresi. Tantissimi, compreso il mitico Giovanni Udovicich del Novara, difensore roccioso che, per restare fedele alla sua maglia in B e in C, rinunciò all'ebrezza di giocare in serie A.