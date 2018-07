Tutti i segreti di Ancelotti tecnico che sa solo vincere

Il leader calmo è tornato in Italia. E mai come adesso è d'attualità questa sua biografia, alla vigilia di una stagione importante e nuova con il Napoli. Carlo Ancelotti è uno degli allenatori più vincenti del mondo. Ed anche uno dei più giramondo, avendo allenato e vinto oltre che in Italia, anche in Spagna, Francia, Germania e in Inghilterra. In questo libro il Carletto nazionale apre le porte del suo personalissimo spogliatoio per raccontare i segreti di una carriera fantastica. (M.Lob.)

Carlo Ancelotti, con Chris Brady e Mike Forde, Il leader calmo. Come conquistare menti, cuori e vittorie

Bur Rizzoli, p. 331, euro 13

Martedì 24 Luglio 2018