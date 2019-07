L’enciclopedia del Tour per celebrare i 100 anni della maglia gialla

Oggi inizia l’ultima settimana del Tour de France. Quale migliore occasione per acquistare un volume sulla storia della corsa ciclistica più famosa del mondo? In libreria l’Enciclopedia del Tour de France, un libro bello e definitivo sulla storia della corsa transalpina, che spesso hanno vinto anche gli italiani (Gimondi, Pantani, Nibali, per citare solo gli ultimi trionfatori). L’enorme lavoro esce in occasione di un anniversario storico, il centenario della “maglia gialla”, per la prima volta a Grenoble il 19 luglio 1919. E stanno già ricevendo un successo strepitoso le bellissime casacche gialle del leader della corsa che in serie limitata ha prodotto Le Coq Sportif. Un’enciclopedia per vivere questo Tour (nella foto, il leader Alaphilippe) e tanti altri ancora.



Enciclopedia del Tour de France, Bouvet-Galametz, Rizzoli Electa, p. 256, 29,90 euro

Martedì 23 Luglio 2019, 08:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA