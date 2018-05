Morto Tom Wolfe, lo scrittore americano aveva 87 anni

Martedì 15 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:58 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

E' morto, giornalista, scrittore e saggista americano autore di libri famosissimi come Il Falò delle Vanità e Un uomo vero. Wolfe, 87 anni, era stato ricoverato per una infezione, ha riferito il suo agente Lynn Nesbit. Lo, scrittore viveva a New York dal 1962, quando era entrato come reporter al New York Herald Tribune, era nato a Richmond negli Stati Uniti il 2 marzo 1931.Wolfe è considerato il padre del " new journalism ", cioè un nuovo modo di scrivere pezzi giornalistici utilizzando espedienti tipici della letturatura. La definizione deriva dal titolo di un suo libro uscito nel 1973.