Il segreto del successo nella comunicazione svelato da Tiziana Rocca

Oggi il mondo della comunicazione è in continua e rapida evoluzione. Il segreto del successo di Tiziana Rocca svela tutte le regole, le strategie, i segreti di una comunicazione vincente, con particolare attenzione al mondo del web, dei social media e degli eventi.Gli eventi sono oggi lo strumento più efficace, creativo ed emozionante per promuovere un marchio e, insieme ai social media, rappresentano la forma più nuova di comunicazione, una formula che unisce le caratteristiche di un’azione di marketing, di un’inserzione pubblicitaria e di un lavoro di relazioni pubbliche. Se un prodotto viene presentato direttamente al pubblico in una serata in cui l’animazione è piacevole, gli ospiti interessanti, il cibo stuzzicante, o in cui si può assistere a una performance insolita, sarà difficile dimenticarlo: i valori del brand verranno assorbiti in modo facile e naturale e diffusi attraverso i racconti degli ospiti stessi. Ma come distinguersi fra tante proposte, come costruire un evento originale che trasmetta la giusta immagine di un brand, un prodotto, un personaggio, un’impresa? Tiziana Rocca, la più nota organizzatrice e produttrice italiana di eventi spiega - in questo libro ricco di esempi, casi, suggerimenti pratici - le regole, le strategie, i segreti di una comunicazione vincente, elaborati in venticinque anni di esperienza. E svela ai giovani interessati a lavorare in questo campo la ricetta infallibile per raggiungere i propri obiettivi: coltivare la passione, accettare le sfide, imparare a pensare in grande. Perché anche nei periodi difficili, quando le risorse sono scarse, le buone idee portano al successo.