Tifosi romanisti per sempre, le partite memorabili dei giallorossi raccolte da Luca Pelosi (con prefazione di Ruggiero Rizzitelli)

La passione, completamente irrazionale, è ciò che contraddistingue ogni tifoso di calcio. Se poi parliamo dei tifosi della Roma, questa follia è ancora maggiore. L’amore per i colori giallorossi può nascere ed esprimersi in tanti modi, ed è proprio questo che sta alla base di Tifosi romanisti per sempre, raccolta di racconti a cura di Luca Pelosi (Edizioni della Sera).

Il giornalista e scrittore romano ha infatti deciso di affidarsi ad altri tifosi della Roma per raccogliere racconti inerenti a una partita in particolare, dalla forte valenza simbolica per ciascuno degli autori. Perché nel calcio, come negli altri sport, ogni partita fa storia a sé, ma è altrettanto vero che dietro ogni partita c’è una storia diversa. Le sfide infatti non sono uguali per tutti, ma vengono filtrate dall’esperienza e dalle sensazioni del singolo tifoso.

Proprio per questo, ogni tifoso ha la sua ‘partita del cuore’, dalle più celebri a quelle così remote nel tempo da essere sconosciute ai più. Ci sono infatti Roma-Parma 3-1, la partita del terzo scudetto nel 2001, Roma-Genoa 3-2 del 2017 (l’ultima partita di Francesco Totti) e Roma-Barcellona 3-0 del 2018 (con la storica rimonta nei quarti di Champions League). Ma ci sono anche un Roma-Catanzaro 1-0 del 1977, il primo derby giocato (e vinto 1-0) dai giallorossi nel 1929, un Roma-Mantova 3-1 del 1971 o Roma-Fanfulla 2-1 del 1951 (la prima gara di Serie B nell’unico campionato cadetto disputato dalla squadra capitolina). Quella partita, che dimostrò l’amore incondizionato dei tifosi per la Roma, viene raccontata proprio da Luca Pelosi, che parte da un futuro distopico ed enigmatico, per finire con un vero e proprio viaggio nel tempo.



La prefazione del libro è affidata ad un grande romano e romanista d’adozione come Ruggiero Rizzitelli, prima giocatore e poi grande tifoso giallorosso. Lui, come tanti altri calciatori arrivati da altre parti d’Italia o del mondo, si è letteralmente innamorato della Roma e dei suoi tifosi, diventando in breve tempo uno di loro. “Rizzigol”, d’altronde, lo scrive nero su bianco: «Potete togliermi tutto, ma non il mio essere romanista per sempre».



Luca Pelosi, colpisce molto il fatto che, nel descriversi, Lei afferma che del calcio le piace solo la Roma. C’è un motivo preciso?

“Sono appassionato di tutti gli sport, ce ne sono tanti che trovo più divertenti e più emozionanti del calcio. Mi sveglio di notte per la Nba, per le Olimpiadi, per la Coppa America, ma non per la finale di Copa Libertadores, per capirci. La Roma, però, non è solo una squadra di calcio, e credo che dalla condivisione di esperienze che si ritrova in questo libro, questo aspetto sia evidente. Ecco, il calcio ha ragione di esistere perché è il luogo dove si esprime la Roma”.

Il Suo racconto “Un misterioso regalo” sembra a metà tra un futuro distopico e i viaggi nel tempo della serie tv Dark. C’è il riferimento alla vendita della Roma da parte dei Friedkin, tra quanti anni lo ha immaginato?

“Nessuna proprietà nel calcio mondiale è eterna, tranne una. Prima o poi succederà, anche se è difficilissimo dirlo ora. Il viaggio nel tempo del racconto è quello che, se potessi scegliere, farei io. Mi farebbe bene farlo oggi o anche tra venti o cinquant’anni. Sia perché mi piacerebbe vivere nella Roma degli anni ’50, sia perché credo che in quel giorno preciso, Roma-Fanfulla, prima giornata di Serie B, ci sia stata una delle più alte dimostrazioni di amore per la Roma”.

C’è un racconto, tra quelli che ha raccolto nel libro, che l’ha particolarmente colpita o che le sia piaciuto più degli altri?

“No, per favore, non chiedetemi di scegliere tra i figli!”





Per la prefazione ha scelto un romano e romanista d’adozione come Rizzitelli. Cosa rappresenta per Lei uno come Ruggiero?

“Moltissimo. L’ho sempre ammirato da calciatore perché non c’è mai stata una partita, a prescindere dalla sua prestazione, in cui non sia uscito dal campo avendo dato tutto ciò che aveva. Non c’è mai stato un momento in cui abbia mancato di rispetto ai tifosi. Poi, avendolo conosciuto qualche anno fa, sono rimasto ammirato da quanto sia rimasto tifoso della Roma e da come viva la sua passione per i colori giallorossi. Totale e genuina, nello stesso modo in cui giocava. Ecco, lui già in campo non giocava per la Roma, ma tifava per la Roma. E quello che racconta nella prefazione lo rende perfetto per un titolo come ‘Tifosi romanisti per sempre’, perché lui è così”.





Come giudica la stagione della Roma fino a questo momento?

“Nella fase attuale credo che la squadra stia pagando il doppio impegno, anche perché gli infortuni non consentono un turnover equilibrato. Alla Roma mancano alcuni punti per circostanze sfortunate, meriterebbe di stare un po’ più avanti in classifica. Poi la scaramanzia mi impone di fermarmi”.





Dopo una lunga crisi, accentuata dagli effetti della pandemia, Roma ha perso anche la sua storia nel basket. Un’agonia inevitabile, quella della Virtus?

“Forse era inevitabile per il punto in cui si era arrivati. Ma in realtà era evitabilissima, perché nasce da lontano. Non vorrei entrare nei particolari, ma limitarmi a sottolineare un aspetto: in tanti, troppi, non hanno mai capito che immenso patrimonio di valori e sentimenti sia la Virtus Roma. E lo è molto di più di quanto non si potesse percepire da superficiali considerazioni su risultati e seguito. E, visto che ho iniziato parlando da appassionato di tutti gli sport, è triste notare che nei principali sport di squadra, a parte le Fiamme Oro Rugby (società della Polizia di Stato), Roma non abbia squadre nella massima serie. A parte il calcio, direte. Ma, come sapete, del calcio mi piace solo la Roma”.





AA.VV. (a cura di Luca Pelosi), Tifosi romanisti per sempre, Edizioni della Sera, 174 p., 12 euro

