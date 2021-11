Tifosi laziali per sempre, le grandi partite della storia nei racconti di chi le ha vissute

Tutte le partite che hanno fatto grande la Lazio, da quelle più famose a quelle meno conosciute. Si chiama Tifosi laziali per sempre ed è una raccolta di racconti a cura di Alberto Ciapparoni, giornalista parlamentare ma anche biancoceleste doc. Vari autori hanno raccontato la loro ‘vittoria del cuore’, mostrando tutte le emozioni personali vissute seguendo i colori della Lazio.



C’è la vittoria nel derby in finale di Coppa Italia del 2013, con lo storico gol di Senad Lulic. Ma anche la doppietta di Silvio Piola nel derby del 16 marzo 1941, o il debutto in panchina di Zdenek Zeman nel 1994, con un perentorio 7-1 al Foggia, ex squadra del tecnico boemo. Oppure Sampdoria-Lazio dell’ottobre 1975, con l’esordio in serie A di Bruno Giordano. Dalle vittorie più famose a quelle meno conosciute, la storia della Lazio si unisce a quella dei suoi tifosi e l’epica calcistica si coniuga con le emozioni più intime e variegate. La prefazione del libro è a cura di Michele Plastino, esperto e apprezzato giornalista sportivo romano.

Alberto Ciapparoni (a cura di), Tifosi laziali per sempre, Edizioni della Sera, 150 p., 12 euro

