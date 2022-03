Ti voglio (ancora) bene Denver, Leone Auciello riporta all'infanzia la generazione degli anni '80 e '90

Altro che memoria involontaria in stile Marcel Proust, qui si va decisamente oltre. Ti voglio (ancora) bene Denver è un tuffo nel passato ed un vero e proprio must per la generazione cresciuta tra gli anni ’80 e ’90. Proprio come l’autore, Leone Auciello, che nella sua prima pubblicazione ripercorre la cultura pop di quegli anni con una raccolta di brevi saggi.

Si va dagli anni d’oro della Serie A, fino ai giocattoli più in voga, passando per gadget improbabili e i cartoni animati che hanno segnato un’epoca. Ne vengono analizzati con cura molti, da quelli più mainstream a veri e propri flop. A metà tra l’analisi sociologica e il ricordo nostalgico, in cui non mancano sagaci spunti di ironia, al lettore sembrerà di tornare indietro nel tempo, di immergersi nel passato e rivivere l'infanzia.

Leone Auciello, Ti voglio (ancora) bene Denver, Scatole Parlanti, 98 p., 13 euro

