​​“The Day After – Il Grande Torino dopo il Grande Torino”: il nuovo libro di Savasta e Turco sulla tragedia di Superga

Come si sono svolte le inchieste sulla tragedia? E come sono finiti i processi? Chi era la medium che anticipò la sciagura? E ancora, chi erano Giusy Cutrona e Niny De Santis? Ma soprattutto, quale fu il ruolo della Fiat, del professor Valletta e di un ancor giovane Avvocato Agnelli, negli anni Cinquanta?

In sostanza, che cos’è successo al Grande Torino dopo il Grande Torino? E’ il quesito cui prova a dare una risposta The Day After, l’opera di Enzo Savasta e Fabrizio Turco. Un lavoro che si fonda su un’ampia documentazione, in buona parte inedita, che parte dal 4 maggio 1949, il giorno della catastrofe. Da quel momento, si ricostruisce l’immediatezza della tragedia, dal riconoscimento dei cadaveri ai funerali che paralizzarono tutta una città, un paese intero.

Ma perché è caduto l’aereo? E’ la prima domanda chiave (ma non l’unica) attorno a cui ruota buona parte del libro; e per cercare di dare una risposta si analizzano in maniera estremamente accurata le cause dell’incidente. Dalle caratteristiche dell’aereo alle condizioni meteo, fino alle responsabilità dei piloti; il tutto anche con l’ausilio di esperti di aeronautica.

Il lavoro di ricerca di Savasta e Turco si è concentrato in maniera particolare anche sulle inchieste per poi approdare al processo, con i suoi tre gradi di giudizio, approfondendo anche parallelismi e difformità giuridiche con un’altra drammatica vicenda granata, quella di Gigi Meroni.

